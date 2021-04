Kronzeuge in Kartellverfahren: ÖBB bleibt Millionen-Geldstrafe erspart

Brüssel, Wien – In einem Kartellverfahren der Europäischen Kommission wegen der Aufteilung von Kunden sind die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) glimpflich davon gekommen. Während die Deutsche Bahn sowie die belgische Staatsbahn insgesamt rund 49 Millionen Euro bezahlen müssen, wurde gegen die ÖBB die Geldstrafe auf null Euro reduziert, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Bei dem Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sei es um Gütertransporte über Grenz-Korridore hinweg gegangen.

Konkret seien die Unternehmen an einem Kartell beteiligt gewesen, „bei dem es um die Aufteilung von Kunden ging, die auf wichtigen Eisenbahnkorridoren in der EU in Ganzzügen erbrachte grenzüberschreitende Schienengüterverkehrsdienste in Anspruch nahmen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Demnach haben alle drei Bahnen ihre Beteiligung am Kartell eingeräumt und einem Vergleich zugestimmt.