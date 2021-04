Die WSG Tirol trifft sich nun mit den Riesen Salzburg und Rapid

Wattens – Erstmals in dieser Saison war Tobias Anselm am Sonntagnachmittag in einem Duell mit dem WAC torlos geblieben. Dafür traf der Unterländer nach der 0:2-Niederlage vor dem Mikrofon den Nagel auf den Kopf: „Unsere Leistung war okay, aber da ist noch viel Potenzial nach oben – vor allem an der Intensität müssen wir noch arbeiten. Dann werden wir in den kommenden Wochen hoffentlich auch wieder punkten.“