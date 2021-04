Wissen wo der Schuh drückt: Van der Bellen sprach mit Tiroler Bürgermeistern

Wien – In Zeiten der Krise das direkte Gespräch mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen suchen, wenn auch nur via Internet. Dieses Ziel verfolgt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er sucht das Gespräch mit Künstlern ebenso mit Kindergartenpädagoginnen oder mit Jugendlichen. Zum Gespräch am Montag lud er vier Gemeindechefs aus Tirol vor die Kamera. Vor allem die Situation im Tourismus war das zwangsläufige Thema im Talk mit Karina Konrad (Jungholz), Monika Wechselberger (Mayrhofen) sowie Bernhard Freiberger (Rattenberg) und Ernst Schöpf (Sölden).