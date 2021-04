Tiroler Tourismus nach der Krise: Mensche(l)n statt Rekorde

In welche Richtung soll Tirols Tourismus nach der Corona-Krise steuern? Darüber gibt es im Land intensive Diskussionen.

Innsbruck – Die Corona-Pandemie hat nach einer mehrmonatigen Zwangs-Sperre im Vorjahr zuletzt zum Totalausfall einer gesamten Wintersaison geführt. Wie soll es nach der Krise weitergehen, darüber hat Daniel Egger jeweils mehrere Stunden mit 53 Touristikern in Tirol und Südtirol gesprochen. Sein 145 Seiten dickes Buch „Tourismus Next“ (erschienen im Verlag Pereira & Egger Books in Innsbruck) bringt in anonymisierten Aussagen eine sehr selbstkritische Analyse des Status quo und optimistische Erwartungen für neue Weichenstellungen.