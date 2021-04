Start in Innsbruck, Endstation Sehnsucht am Gardasee

Innsbruck, Feichten – „Wieder einen Tag überlebt“, atmete Frank Pennings am Dienstag auf. Übersetzt aus dem Jargon des niederländischen Rad-Experten heißt das: Wieder einmal blieben seine Fahrer vom Tirol Cycling Team innerhalb der Karenzzeit. Die darf nicht überschritten werden, um in der Wertung zu bleiben, was mitunter Sprintern bei Bergetappen schwerfällt. Auf den gestrigen 121 Kilometern zwischen Innsbruck und Feichten gelang der heimischen Equipe sogar mehr: Felix Engelhardt konnte das Rote Trikot des Sprint-Besten im Feld einen weiteren Tag verteidigen, in weiser Voraussicht hatte sich der Deutsche die Punkte in Silz mit einer zwischenzeitlichen Flucht gesichert.