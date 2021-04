Clubs steigen aus: Super League offenbar vor dem Zusammenbruch

London – Das Projekt einer europäischen Fußball-Super-League könnte schon zwei Tage nach seinem Bekanntwerden in sich zusammenbrechen. Britische Medien berichteten am Dienstagabend, dass sich Manchester City und Chelsea von der Eliteliga abwendeten und bereits schriftliche Stellungnahmen für den Absprung vorbereiteten. Vor dem Stadion an der Stamford Bridge, wo Chelsea das Heimspiel gegen Brighton austrug, waren feiernde Fans der „Blues" zu sehen.

In Spanien waren die Reihen ebenfalls nicht mehr geschlossen. Laut Medienberichten kündigte Barcelona-Präsident Joan Laporta an, die Fans über eine mögliche Teilnahme an der Super League abstimmen zu lassen. „Es ist ihr Club, also ist es ihre Entscheidung", wurde Laporta zitiert. Eine Ablehnung der Super League bei einer etwaigen Abstimmung dürfte sicher sein. Mittlerweile gilt auch Atletico Madrid als Absprung-Kandidat.