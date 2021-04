Rücktritt von Willi Fink: Duell um Bürgermeister in Schönwies

Schönwies – Fast wäre es eine Punktlandung geworden. Am 16. April 2003 übernahm Willi Fink (SPÖ) das Amt des Schönwieser Bürgermeisters. Übermorgen, bei der Gemeinderatssitzung am 23. April, will er seinen Rücktritt erklären. Seit 41 Jahren ist der 64-Jährige in der Gemeindepolitik tätig, 18 Jahre am Chefsessel. Es sei nun der ideale Zeitpunkt, im kommenden Jahr will er nämlich auch im Brotberuf in Pension gehen. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagte er gestern.