Wunschort Glenthof: Bergrettung Imst wirbt um neue Zentrale

Imst, Arzl i. P. – Die Situation für die Imster Bergretter ist höchst unbefriedigend: Irgendwie wurde es in den letzten Jahren verabsäumt, eine Lösung mit anderen Blaulichtorganisationen in Imst – wie etwa der Feuerwehr – gemeinsam anzugehen. Deshalb ist das Bergrettungsheim nach wie vor oben in Hoch-Imst angesiedelt, das Fahrzeug parkt aber seit Jahren mitten in der Stadt in der Tiefgarage beim Pflegezentrum. Und so liegen diese beiden Standorte sieben bis 13 Fahrminuten auseinander. Und auch wenn das Auto inzwischen mit einem Anhänger für die benötigten Materialien aufgerüstet wurde, ist die Gesamtsituation alles andere als ideal.