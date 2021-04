Zeitzeugenprojekt in Kappl: „Von sechs Schulen ist eine übrig geblieben“

Als Schulerhalter habe die Gemeinde sechs kleine Volksschulen betreuen müssen, so der damals selbst aktive Lehrer. Doch eine ungeahnte Entwicklung nahm ihren Lauf: Nachdem das Schulhaus im Weiler Sinsen 2005 von einem Wildbach teils weggerissen wurde und die Kleinschule in Holdernach wegen Kindermangels zugesperrt wurde, besuchen heute alle Kappler Kinder die moderne Volksschule in Lochau. „Probleme habe ich mit dem Pfarrer in der Fraktion von Langesthei gehabt“, erinnert sich Wechner, ohne Details zu verraten. Das Leader-Projekt ist mit 8040 Euro budgetiert, 50 Prozent werden über das Regionalmanagement gefördert. (hwe)