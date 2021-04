Wohnanlage zu hoch: Neubauprojekt in Igls ist umstritten

Igls – Der Unterausschuss Igls ist besorgt. Nach dem fünfgeschoßigen Bau der Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG am Widumplatz (Baubeginn in Kürze) ist in unmittelbarer Nähe dazu erneut ein großes Bauprojekt geplant. An der Igler Straße, im Einfahrtsbereich des dörflich strukturierten Stadtteils, plant ein Bauunternehmer auf einer Wiese eine zweiteilige Wohnanlage.