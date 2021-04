Fast 4000 Bewerber wollen in Innsbruck Medizin studieren

Beim Aufnahmeverfahren am 21. Juli werden sich in Innsbruck 3951 junge Menschen um einen Medizin-Studienplatz bewerben.

Innsbruck – Der Ansturm auf das Medizinstudium ist ungebrochen. Für das heurige Aufnahmeverfahren, das an allen Medizinstudium-Standorten in Österreich am 21. Juli stattfindet, haben sich in Innsbruck 3951 Bewerber angemeldet. Davon wollen 3620 beim Aufnahmetest für Humanmedizin und 331 für Zahnmedizin antreten. An der Medizinischen Universität Innsbruck werden heuer wieder 360 Studienplätze für Humanmedizin und 40 für Zahnmedizin an Studienanfänger vergeben. Im Vorjahr hatten sich 4009 Personen für das Verfahren angemeldet.