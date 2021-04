Landesvolksanwältin prüft Vergabe eines Grundstücks in Kirchberg

Kirchberg i. T. – Unliebsame Post flatterte kürzlich der Gemeinde Kirchberg ins Haus. Das Schreiben stammt von der Landesvolksanwaltschaft und die möchte Aufklärung. Es geht um die Vergabe eines Einheimischengrundstücks in der Gemeinde: Eine Person fühlt sich dabei übergangen. Weiters unterstellt die Person dem Sozial- und Wohnungsausschuss Korruption. Der Landesvolksanwalt möchte Licht in die Sache bringen und will sechs Fragen geklärt wissen.