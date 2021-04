Empfindliche Strafe für Tiroler nach Glücksspiel-Steuerprozess

Einem von ihnen wurde nun am Landesgericht der Prozess wegen Abgabenhinterziehung und versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch gemacht. Der bereits einschlägig vorbestrafte 53-Jährige hatte laut den Ermittlungen von 2012 bis 2017 in ganz Österreich auf die geschilderte Weise Glücksspielautomaten betrieben, aber dabei nicht an den Fiskus gedacht. Die Glücksspielabgaben waren nämlich entgegen den Vorschriften niemals beim Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel in Wien angemeldet worden.

Andreas Stutter, Vizepräsident und Mediensprecher des Landesgerichts, auf Anfrage der TT: „430.000 Euro, 190.000 Euro davon bedingt, lautete die Geldstrafe.“ Noch weit mehr wehtun dürfte aber, dass der Verurteilte laut Landesgericht über 2,3 Millionen Euro an hinterzogenen Beträgen binnen eines Jahres wieder an die jeweiligen Finanzämter zurückzahlen muss.

Zu all dem kam übrigens noch eine Strafe hinzu. Hatte der Angeklagte doch im Jahr 2019 versucht, die Referentin für Glücksspielverfahren einer Bezirkshauptmannschaft zu bestechen und zum Amtsmissbrauch zu bewegen. Aufgrund einer in Aussicht gestellten Spende an einen der Referentin nahestehenden Verein hätte sie bei den Automaten ein Auge zudrücken sollen. Acht Monate bedingte Haft plus 7200 Euro Geldstrafe lautete hierfür die Sanktion. Der 53-Jährige nahm das Urteil an, Staatsanwalt Florian Oberhofer meldete hingegen Berufung an.