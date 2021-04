Keine schweren Verläufe: Impfungen zeigen Erfolge in Schwaz

Schwaz, Innsbruck – Einen Kollaps des medizinischen Systems durch schwer erkrankte Covid-Patienten verhindern – so lautete einst das erklärte Regierungsziel. Möglicherweise kann dies in gar nicht so langer Zeit erreicht werden – nicht nur durch Impfungen, sondern auch dank Medikamenten, die einen schweren Krankheitsverlauf bei Corona-Infizierten verhindern.