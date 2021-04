Tschirgant: Ein Tunnel spaltet Tirol und den Bund

Platter und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP) üben deshalb heftige Kritik an der Vorgangsweise der Asfinag. Aber auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird in die Pflicht genommen. „Es kommt einer Realitätsverweigerung gleich, wenn man glaubt, dass es keine nachhaltige Verkehrslösung für das Außerfern und das Mieminger Plateau braucht. Allein in den vergangenen zehn Jahren verzeichnete das Außerfern einen Verkehrszuwachs von 30 Prozent“, sagt Platter. Der Tschirgant-Tunnel sei sowohl mit dem Ministerium als auch mit der Asfinag vereinbart worden. Platter erwartet sich, dass Vereinbarungen eingehalten werden. „Insbesondere wenn man bedenkt, wie viele zig Millionen an Mauteinnahmen Jahr für Jahr aus Tirol nach Wien fließen.“