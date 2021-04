„Sprungbrett", Öko-Steuer und Co.: Die Klausur der Versprechungen

Wien – Die wirtschaftlichen Daten zeigen in Richtung Erholung, auch wenn die Krise noch nicht vorbei ist. Und die Bundesregierung will den Aufschwung unterstützen: Mit dieser Botschaft traten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Infrastruktur- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) gestern nach einer zweitägigen Regierungsklausur vor die Medien. Neu war gestern die Ankündigung Kochers, für Langzeitarbeitslose ein „Sprungbrett“ zurück in die Beschäftigung schnüren zu wollen. Fix ist das Ziel dieser Initiative: Bis Ende nächsten Jahres sollen 50.000 Menschen wieder in Beschäftigung kommen. Konkret wurde die Regierung aber noch nicht.