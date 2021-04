Stadt Lienz: Katastrophenfall mit neuer App meistern

Das neue Programm soll die Bevölkerung informieren und schulen, und das auf einfache, leicht verständliche Art und in kleinen Schritten. „Drei Themenkreise gibt es“, erklärt Schatz. „Erstens das Verhalten im Katastrophenfall, zum Beispiel, was tue ich, wenn die Erde bebt oder ein Brand ausbricht. Zweitens geht es um Alarmsignale, zum Beispiel, wenn die Sirene geht. Das dritte Thema ist der krisenfeste Haushalt, etwa, welche Vorräte soll ich immer zu Hause haben für den Notfall.“

„Die App bietet verschiedene Zugänge zu den Lerninhalten“, führt Dieter Duftner aus. „Es gibt Erklärvideos, Zusammenfassungen und Infos in Quiz-Form.“ Um den Wissenserwerb noch spannender zu gestalten, kann der App-Nutzer sogar in einem Quiz-Duell gegen andere antreten.

„Die Stadt Lienz hat in den letzten Jahren viel mitgemacht, von Starkregen, Schnee und Sturm bis hin zum Bombenalarm“, fasst die Bürgermeisterin zusammen. „Das Wissen, das wir bei der Bewältigung dieser Krisen erworben haben, ist in die App eingeflossen.“ Was Blanik besonders nützlich findet: Über die App lassen sich im Katastrophenfall Push-Nachrichten an die Bevölkerung verschicken. „So können wir viele Menschen sehr schnell erreichen.“