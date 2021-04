Standortfrage und einige Luxusprobleme beim FC Wacker Innsbruck

Innsbruck – Die Diskussion über den möglichen Standort des neuen Trainingszentrums für den FC Wacker Innsbruck nahm zuletzt Fahrt auf, Investor Matthias Siems sprach im TT-Interview zuletzt von „vier Wochen“, in denen die Standortfrage beantwortet sein sollte. Auch Kematen und Rum wurden in diesem Zusammenhang genannt. In beiden Gemeinden stellt man aber klar, dass dies kein Thema sei. Es habe weder Gespräche noch eine Kontaktaufnahme durch die Wacker-Führung gegeben, betonte etwa Kematens Bürgermeister Rudolf Häusler.