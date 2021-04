Fußball: Auch Atletico, Inter und Milan zogen sich aus Super League zurück

Madrid/Mailand – Nach den sechs ursprünglich involvierten englischen Vereinen haben sich am Mittwoch auch Atletico Madrid, Inter Mailand und AC Milan von dem umstrittenen Projekt zur Gründung einer europäischen Super League abgewandt. Bei Atletico, dem Tabellenführer der spanischen Liga, entschied der Verwaltungsrat am Mittwoch entsprechend. Inter sei nicht mehr Teil des Projekts, gab der aktuelle Spitzenreiter der Serie A bekannt. Wenige Stunden später folgte auch der Stadtrivale AC Milan.

Simeone bestätige ein ausführliches Gespräch mit Atleticos Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer Miguel Angel Gil Marin. "Wir haben gesehen, dass es Zweifel über die Situation gab, und dann haben Clubs damit begonnen sich aus der Super League zurückzuziehen", schilderte der Argentinier. "Ich habe gewusst, dass der Club die beste Entscheidung für den Club treffen würde. Es ist ein Wink an unsere Leute, an die Atletico-Familie, an die Mitarbeiter, die Spieler, an den Präsidenten."