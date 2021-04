Kleinkind im Innviertel von Kindergarten-Bus überrollt und getötet

Höhnhart – Ein eineinhalbjähriger Bub ist Mittwochmittag in Höhnhart (Bezirk Braunau) in Oberösterreich von einem Kindergarten-Bus überrollt und getötet worden. Laut Polizei war das Kind angegurtet in einem Buggy gesessen. Es dürfte sich selbst aus der Sicherung befreit haben und vor den Kleinbus, der am Straßenrand gehalten hatte, gerannt sein. Beim Anfahren kam es zu dem Unfall. Der 22-jährige Lenker erlitt einen schweren Schock und wurde ins Spital gebracht.