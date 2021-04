Wirtschaftskammer und Sportministerium steigen aus Austria Ski Pool aus

Wien/Innsbruck - Drei Jahrzehnte lang war die Wiederwahl des ÖSV-Präsidenten ein in der Öffentlichkeit wenig beachteter Durchlaufposten. Weil der seit 1990 im Amt befindliche Peter Schröcksnadel (79) nach 31 Jahren aber nicht mehr kandidiert, ist ein Kampf um die Nachfolge entbrannt. Im Skiverband sind schon seit längerem personelle Änderungen im Gange, strukturelle folgen. Bekannt wurde nun, dass Republik und Wirtschaftskammer ihre Verträge mit dem Austria Ski Pool kündigen.

Und zwar mit Wirksamkeit April 2022, man hat also noch Zeit für eine Neuordnung. Der seit 1971 bestehende Verein Austria Ski Pool versorgt über Sportartikel-Ausrüsterfirmen über 270 Alpine und Nordische mit rennsportspezifischem Material. Bund und WKÖ stehen für jeweils 500.000 Euro, das Geld soll künftig aber in andere Projekte fließen. Der Pool wiederum könnte in anderer Form Teil eines "ÖSV neu" werden, der wie eine Holding organisiert ist.