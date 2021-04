Weltmeister Alaphilippe gewann zum dritten Mal die Fleche Wallone

© ERIC LALMAND via www.imago-images.de

Huy - Frankreichs Rad-Weltmeister Julian Alaphilippe hat am Mittwoch in Abwesenheit von Vorjahressieger Marc Hirschi sowie Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar zum dritten Mal nach 2018 und 2019 die Fleche Wallonne gewonnen. Der Quickstep-Profi setzte sich nach 4:36:25 Stunden im Sprint vor dem Slowenen Primoz Roglic durch, den er erst auf den auf letzten 50 Metern der gefürchteten Schlusssteigung überholt hatte. Dritter wurde der Spanier Alejandro Valverde.

Der Halbklassiker endete damit nach knapp 200 Kilometern wie fast immer in den vergangenen Jahren: die Entscheidung fiel an der 1,2 Kilometer langen Mur de Huy unmittelbar vor dem Ziel. Für Alaphilippe war es der erste wichtige Sieg im Trikot des Weltmeisters. In diesem Jahr hatte der 28-Jährige vom Team Deceuninck-QuickStep "erst" eine Etappe bei Tirreno-Adriatico für sich entschieden.