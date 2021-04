Großschartner auf dritter Etappe der Tour of the Alps Zweiter

Feichten - Der österreichische Radprofi Felix Großschartner hat am Mittwoch auf der dritten Etappe der Tour of the Alps im Sprint Endrang zwei belegt. Knapp geschlagen wurde der Bora-Fahrer nach 162 km von Imst nach Naturns von Gianni Moscon vom Ineos-Team, der Italiener hatte schon am Montag in Innsbruck das erste Teilstück gewonnen. Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner belegte in einer Solo-Ankunft 13 Sekunden zurück Etappenrang zehn. Lukas Pöstlberger wurde 108. (+13:18 Min.).