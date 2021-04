WAC entführte mit Last-Minute-Elfmeter noch den Sieg aus Graz

Ein munteres und zugleich enges Pack-Derby hat am Mittwochabend einen Last-Minute-Sieg für den WAC gebracht. Die Wolfsberger siegten gegen Sturm Graz in der vierten Runde der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga dank eines Elfmeters von Michael Liendl 1:0 (0:0). Dem WAC spielten dabei auch ein Stangen-und ein Lattentreffer von Jakob Jantscher in die Karten. Sturm bleibt zwar vorerst an der vierten Position, die fünftplatzieren Kärntner rückten aber bis auf einen Punkt heran.