Schuppen in Wildschönau wurde Raub der Flammen

Wildschönau – Auf einem Bauernhof in der Wildschönau ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Gegen 19 Uhr schlugen Flammen aus einem Holzschuppen, in dem ein Anhänger stand. Die Feuerwehren von Oberau und Auffach brachten den Brand rasch unter Kontrolle, konnten den Schuppen jedoch nicht mehr retten. Die Brandursache war zunächst noch unklar. (TT.com)