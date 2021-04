Freiwilligenarbeit auf dem Bauernhof trotzt Corona-Herausforderungen

Innsbruck – Sie kommen aus allen Berufsgruppen und Altersschichten: Vom Studenten über den Sozialarbeiter oder Lehrer, Handwerker, Rechtsanwalt und Tierarzt bis hin zum Pensionisten reicht die Palette. Die Rede ist von jenen Helferinnen und Helfern, die sich im Rahmen der Aktion „Freiwillig am Bauernhof“ zu Bergbauernhöfen in Nord- und Osttirol vermitteln lassen, um Bauernfamilien in Zeiten von Arbeitsspitzen zu unterstützen. Gleichzeitig bekommen die Ehrenamtlichen dabei einen Einblick in die Arbeit von landwirtschaftlichen Betrieben.