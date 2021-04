Falstaff Restaurant Guide 2021: „Jetzt kehrt der Genuss endlich zurück“

Wohin man dann gehen sollte, ist im neuen „Falstaff Restaurant Guide 2021“ mit 1900 bewerteten Lokalen aufgelistet. Die Besten in Österreich sind demnach das Steirereck in Wien, das Landhaus Bacher in Mautern an der Donau/Niederösterreich und das Obauer in Werfen in Salzburg (alle 99 von 100 Punkten). In Tirol hat einmal mehr Martin Sieberer mit seiner Paznauner Stube im Hotel Trofana Royal in Ischgl die Nase vorne (98 Punkte). Gleich dahinter liegt das Stüva von Benjamin Parth in Ischgl (97 Punkte). Dann folgen ex aequo der Tyrol Chef’s Table im Interalpen-Hotel in Telfs/Buchen und der Tannenhof in St. Anton am Arlberg (jeweils 95 Punkte).