Thema im Gemeinderat: Sportbereich Igls kommt in Bewegung

Ob ein anderes Großprojekt in Igls heute im Gemeinderat behandelt wird, entscheidet sich erst bei der Sitzung des Bauausschusses heute Früh. Wie berichtet, ist die geplante Bebauung eines freien Grundstücks an der Igler Straße mit zwei Wohnhäusern ob der Höhe von bis zu 16 Metern umstritten. FI-Klubobmann Lucas Krackl will das Projekt deshalb noch einmal zurückstellen. Die FPÖ hat bereits angekündigt, dem Bau in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen. Die ÖVP will sich heute im Bauausschuss jedenfalls in die Diskussion einbringen. „Man könnte theoretisch die Grundfläche im Erdgeschoß zu Lasten der Grünfläche stärker bebauen, dadurch könnte der vierte Stock wegfallen“, erklärt Vize-BM Hannes Anzengruber. Klar sei aber auch, dass dieses Projekt das Ergebnis des Wettbewerbes ist und von den eingereichten Projekten die geringste Dichte aufweise.