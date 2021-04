Ein „Paradies“ für Verkehrssünder: Kuratorium fordert strengere Strafen

Innsbruck, Wien – Wer mit über 90 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet fährt und dabei an einer Schule vorbeirast, kommt laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in Österreich in den meisten Fällen mit der Mindeststrafe in der Höhe von 150 Euro davon. Vor der letzten Verschärfung waren es überhaupt nur 70 Euro. In Deutschland sind in so einem Fall mindestens 260 Euro zu bezahlen und der Führerschein für einen Monat abzugeben. In der Schweiz ist der Lappen für drei Monate weg.