Zillertalbahn wickelt Holztransport in Fügener Werk ab

Fügen – Ein neues Schienentransportsystem, das in der Steiermark entwickelt wurde, macht es möglich: Holz für Binder in Fügen wird ab Mitte Mai nicht mehr nur per Lkw von Jenbach ins Zillertal transportiert, sondern kommt per Zillertalbahn ins Fügener Werk. Das sind immerhin 20.000 Lkw-Fahrten jährlich, sagte gestern Reinhard Binder (Binderholz) bei der Präsentation eines Testzuges.