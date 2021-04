„Floater“ in der Stadtgalerie Schwaz: Bilder, die über das Bildsein nachdenken

Schwaz – Auf Instagram regiert das Bild. Man kommuniziert in schönen (oft zu schönen) Bildern. Statt unzähliger individueller Zugänge ergibt das jedoch eine Flut von Bildern, die sich ähneln – übrig bleibt ein visuelles Rauschen. An individuellen Ausdrucksformen sind auch Milena Büsch, Demian Kern, Julian Tromp und Ellie de Verdier nicht interessiert. Sie analysieren die Rahmenbedingungen eines Bildes. Ihre Werke sind in „Floaters“ in der Galerie der Stadt Schwaz ausgestellt.