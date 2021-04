Wenig Substanz: Opposition schießt sich auf Tiroler Pflegereform ein

Die Opposition will die Pflege-Ankündigungen der Landesregierung nicht weiter abwarten, sondern fordert mehr Umsetzungs-Tempo ein.

Innsbruck – Das Bundesland solle zur Vorzeigeregion in Sachen Pflege auf- und ausgebaut werden. Das kündigte die schwarz-grüne Landesregierung am Dienstag, wie berichtet, für Tirol an. Ein Grundsatzbeschluss umreißt grundsätzlich die Stoßrichtung bis 2030. 4,7 Milliarden Euro sollen hierfür fließen. Umsetzungsreif ist bereits die neue Tarifstruktur für die Heimlandschaft. Diese kostet 26 Mio. € mehr.