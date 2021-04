Kinderlosigkeit bis Wohnsituation: Wie sich Familien in Österreich ändern

Die Corona-Pandemie hat zu einem teils deutlichen Geburtenknick in vielen Staaten geführt. Das zeigt eine aktuelle Studie des Demographen Tomas Sobotka von der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). In keinem einzigen der über 30 untersuchten Länder in der ganzen Welt sind die Geburtenzahlen neun Monate nach Ausbruch des Virus bis Jahresbeginn 2021 gestiegen. In Österreich entsprach die Entwicklung dem durchschnittlichen Trend aller analysierten Staaten: Vor Beginn der Auswirkungen der Pandemie gab es leicht rückläufige Geburten, ab November 2020 dann einen stärkeren Abfall (zunächst minus vier, dann minus 5,5 Prozent). Einen deutlichen Einbruch gab es in Spanien mit minus 20 Prozent.