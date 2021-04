72-Jährige prallte in Fritzens mit E-Bike gegen Auto: verletzt ins Spital gebracht

Fritzens – Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto landete eine 72-jährige Österreicherin am Mittwochabend verletzt im Krankenhaus in Hall. Die Frau war gegen 18.10 Uhr mit ihrem E-Bike in Fritzens auf der „Tonwerk“-Gemeindestraße in Richtung Südosten gefahren. Dabei ist sie laut Ermittlungen der Polizei in einer Kurve über die Fahrbahnmitte geraten.