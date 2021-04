Dieb geohrfeigt: Resolute Linzerin holte sich gestohlenen PKW zurück

Linz – Dieser Diebstahl ging nach hinten los: Am Mittwoch verlor eine Linzerin ihren Schlüsselbund. Als sie wenig später in die Tiefgarage kam, wo sie geparkt hatte, war ihr Wagen weg. Gegen 20:15 Uhr meldete sie den Diebstahl bei der Polizei Kleinmünchen. Eine gute Stunde später kam die 41-Jährige erneut in die Inspektion und berichtete, dass sie sich ihr Auto zurückgeholt habe.