15 Jahre Haft wegen Mordversuchs auf Zirler Autobahnparkplatz

Innsbruck – An einem Oktober-­Abend des Jahres 2019 hatte sich am Autobahnparkplatz bei Zirl der in Whisky getränkte Zorn eines polnischen Lkw-Fahrers (32) gegenüber einem Landsmann entladen. Einen abgebrochenen Zahn hatte der 32-Jährige dabei so heftig gerächt, dass der 45-Jährige lebensbedrohlich verletzt wurde und fünf Wochen im Koma lag – die TT berichtete.