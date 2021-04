U-Haft im Prozess wegen Mordversuchs auf Zirler Autobahnparkplatz

Innsbruck – Bereits am Montag stand ein 32-jähriger polnischer Lkw-Fahrer vor Gericht. Der wegen Mordversuchs Angeklagte soll bei einem Streit auf einem Autobahnparkplatz in Zirl einen älteren polnischen Kollegen derart angegriffen haben, dass dieser lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt und fünf Wochen im Koma lag. Heute leidet dieser an einer Gehbehinderung sowie an Gedächtnisstörungen.