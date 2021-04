Start für Monitoring der Artenvielfalt in Österreich

BirdLife Österreich betreibt bereits ein Monitoring und die Langzeit-Forschung und alljährliche Bestandsüberwachung der heimischen Brutvögel der Vogelschutzorganisation zeigt: Bei etwa der Hälfte unserer 212 Brutvogelarten gibt es Handlungsbedarf, berichtete die NGO in einer Aussendung. In Österreich ging die heimische Vogelpopulation auf Wiesen und Äckern in den vergangen zwei Jahrzehnten im Schnitt um rund 40 Prozent zurück, bei einzelnen, ehemaligen „Allerweltsarten" gar um 90 Prozent. Europaweit ist die Lage noch dramatischer, seit 1980 verschwanden dort mit rund 300 Millionen Brutpaaren mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Vögel in ländlichen Regionen.