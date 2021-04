Palfrader für mehr Schulstunden und Normalität in Kultur

Nun gelte es aber, die Schüler wieder zurück in die Schule zu holen. „Auch wenn in den Ankündigungen von Kanzler (Sebastian Kurz, ÖVP, Anm.) und Vizekanzler (Werner Kogler, Grüne, Anm.) die Schule eigentlich gar nicht erwähnt wird, hoffe ich, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Schule da mitberücksichtigt wird", sagte Palfrader. Trotz eines Anstiegs der Infektionszahlen in den Schulen sei es ihr nämlich lieber, wenn Schüler in der Schule sind und dadurch regelmäßig getestet werden. Angesprochen auf die Möglichkeit zur Einsetzung von genaueren PCR-Gurgeltests statt Antigen-Tests in den Schulen, meinte sie, dass dies eine denkbare Variante sei.