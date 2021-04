Tirols Touristiker sehen sich für "Sommer-Comeback" gerüstet

Innsbruck – Nachdem die Bundesregierung für voraussichtlich Mitte Mai vorsichtige Öffnungsschritten in Aussicht gestellt hatte, sieht sich die Tiroler Tourismuswirtschaft gerüstet für ein "Sommer-Comeback". LH Günther Platter (ÖVP) betonte am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Perspektiven zudem die Wichtigkeit eines Grünen Passes für den Tourismus. Die Wirtschaftskammer forderte einen "verbindlichen Zeitplan", ein "auf-und wieder zusperren" müsse verhindert werden.

Als verantwortungsvolle Gastgeber hätten Betriebe umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte ausgearbeitet, in allen Tourismusverbänden gäbe es zudem einen Covid-Beauftragten, berichtete indes Platter. Mit der in Österreich noch einzigartigen Initiative "Safe Service" würde das Land kostenlose Corona-Schulungsprogramme für Servicemitarbeiter anbieten. "Hier sind wir einen Schritt weiter als andere Bundesländer", betonte Mario Gerber, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol. Die zwei neue Websites "Sichere Gastfreundschaft" und "Willkommen" sollen einen Beitrag leisten, um das große Informationsbedürfnis zu stillen. Sicherheit sei wesentlich für den "Vertrauensaufbau", so Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung. Zudem böte das Land Gästen und Mitarbeitern gleichermaßen eine Testkapazität, die ihresgleichen sucht, wodurch sich niemand um einen Corona-Test sorgen müsse, hob Platter hervor.