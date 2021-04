Putin: Kampf gegen den Klimawandel verbindet die ganze Welt

Die Diskussion der 40 Staats- und Regierungschefs zeige, „wie tief wir alle die mit dem Klimawandel verbundene Besorgnis teilen“, sagte Putin. Der russische Präsident hatte seine Teilnahme an dem virtuellen Treffen erst am Montag zugesagt. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind seit langem gespannt. Erst in der vergangenen Woche hatten die USA Sanktionen gegen Russland verhängt und russische Diplomaten ausgewiesen. Moskau reagierte mit der Ausweisung von US-Diplomaten. Zudem sorgte es kürzlich in Moskau für Empörung, dass Biden in einem Interview die Frage bejaht hatte, ob er seinen russischen Amtskollegen für einen „Killer“ halte.