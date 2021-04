Mann schlug Ehefrau mit Beil auf den Kopf: zehn Jahre Haft

Die Auseinandersetzung trug sich am 30. Juli des Vorjahrs im Wohnhaus des Ehepaars in Lustenau zu.

Feldkirch – Wegen versuchten Mordes ist ein 76-jähriger Mann am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann gab zu, im vergangenen Juli bei einem Streit seiner 78-jährigen Frau mit einem Beil auf den Kopf geschlagen zu haben, eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Die Geschworenen werteten die Tat aber mit 5:3 Stimmen als Mordversuch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Auseinandersetzung trug sich am 30. Juli des Vorjahrs im Wohnhaus des Ehepaars in Lustenau zu. Auslöser für den Streit war ein Konflikt ums Essen. Zunächst stach die 78-Jährige mit einem Küchenmesser drei Mal auf ihren Mann ein, dann schlug sie ihm mit dem stumpfen Teil des Beils auf den Kopf. Der Mann versuchte nicht zu entkommen, sondern forderte seine Gattin zum Zustechen auf. Als sie ihn noch aufs Übelste beleidigte, nahm er das Beil in die Hand und schlug, ebenfalls mit dem stumpfen Teil, auch vier Mal auf ihren Kopf ein. Beide Eheleute waren schwer verletzt, er durch die Stiche, sie durch das Beil.