Sorge vor Delogierungen: „Gibt immer mehr Menschen, bei denen es eng wird“

Wie viele Menschen aktuell in Tirol obdach- oder wohnungslos sind, ist nicht bekannt – 2018, bei der letzten Erhebung, waren es mehr als 1900.

Innsbruck – 17.000 Mietern droht österreichweit die Delogierung, ein Drittel davon lebt in der Bundeshauptstadt, schlug die Volkshilfe Wien vor Kurzem Alarm. „In Tirol ist der große Knall bislang ausgeblieben“, sagt Michael Hennermann, Geschäftsführer des Vereins für Obdachlose in Innsbruck. Allerdings nehme auch hierzulande die Zahl jener zu, die sich ihre Wohnung kaum noch leisten können. Kurzarbeit, gar kein Job oder fehlende Perspektiven lassen mit zunehmender Dauer der Pandemie viele Männer und Frauen in finanzielle Schieflage geraten.