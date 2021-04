Defizite in mobiler Pflege in Tirol: Zu wenig Personal, Ziele verfehlt

Innsbruck – Mit den mobilen Pflege- und Betreuungsdiensten, die von den 62 Sozial- und Gesundheitssprengeln sowie fünf privaten Organisationen erbracht werden, will das Land Tirol die stationäre Pflege in den Alten- und Pflegeheimen entlasten. Deshalb sollte die Leitlinie „Mobil vor stationär“ die richtungsweisende Grundlage für das Ausbauprogramm des mobilen Pflege- und Betreuungsangebots (mobile Dienste) im „Strukturplan Pflege 2012–2022“ darstellen. So heißt es in einem vorliegenden Bericht des Landesrechnungshofs (LRH).