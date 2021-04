Is your English the yellow from the egg? Das große Sprach-Quiz auf TT.com

Plus

Wer kennt sie nicht, die kleinen Tücken in der englischen Sprache: Wann benutze ich „since“ und wann „for“, wann „their“ und wann „they're“ und wie war das nochmal mit den verflixten Zeiten? Im folgenden Quiz stellen wir Sie auf die Probe: is your English under all pig or goes it? Erkennen Sie die Fehler und können Sie die Wörter richtig einfügen? We wish you a lot of luck and neck and leg break!