Haschisch im Wert von 2,5 Mio. Euro bei Rekordaufgriff sichergestellt

Kufstein – Ein Lkw auf Abwegen und minderwertige Fliesen aus Málaga: Diese Kombination führte am Montag zum größten Drogenaufgriff in der Tiroler Kriminalgeschichte. Beamte des Landeskriminalamts, der Diensthundestaffel und der Zollstelle Innsbruck entdeckten in einem Lkw aus Litauen 261 Kilo Haschisch. Und damit fast doppelt so viel wie beim bisherigen Rekordaufgriff in Reutte. Der Schwarzmarktwert der illegalen Fracht liegt bei 2,5 Millionen Euro.