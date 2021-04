ÖVP erwartet „volle Aufklärung" von Doskozil in der Causa Commerzialbank

Wien, Mattersburg – Die ÖVP hat in der Causa Commerzialbank Mattersburg am Freitag erneut Kritik an der SPÖ und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geübt. Nachdem gegen Doskozil mittlerweile wegen mutmaßlicher Falschaussage im Commerzialbank-U-Ausschuss ermittelt werde, erwarte man sich "volle Aufklärung", betonte ÖVP-Parlamentarier Andreas Hanger bei einer Pressekonferenz in Wien. Die SPÖ Burgenland weist die Kritik zurück.