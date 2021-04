Frau am Südtiroler Platz in Innsbruck mit Waffe bedroht: Täter gefasst

Innsbruck – Nachdem am Donnerstag eine Frau am Innsbrucker Hauptbahnhof mit einer Waffe bedroht wurde, hat die Polizei am Samstag den Täter gefasst. Die Frau wollte gegen 17 Uhr mit ihren beiden Kleinkindern nach Hause fahren. Plötzlich zog ein ihr unbekannter Mann eine Schusswaffe und bedrohte die Mutter damit. Verängstigt fuhr die Frau mit dem Bus nach Hause, erst dann meldete sie sich bei der Polizei. Sie erlitt einen schweren Schock und konnte keine näheren Details zum Vorfall geben.