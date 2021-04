Whatsapp-Affäre: Ex-Johnson-Berater Cummings hinter Leaks vermutet

London – Hinter der Veröffentlichung vertraulicher Textnachrichten zwischen Premier Boris Johnson und dem Unternehmer James Dyson soll Berichten zufolge der frühere Regierungsberater Dominic Cummings stecken. "Dominic betreibt systematisches Leaken", sagte eine nicht-genannte Quelle aus Regierungskreisen der "Times" am Freitag. "Wir sind sehr enttäuscht darüber."

Auch der "Telegraph" und die "Sun" berichten unter Berufung auf Quellen aus der Downing Street darüber, dass Cummings die SMS-Nachrichten herausgegeben haben soll, über die die BBC in den vergangenen Tagen berichtet hatte. Cummings hatte Ende des vergangenen Jahres nach einem erbitterten Streit im engsten Beraterzirkel der Downing Street seinen Posten verlassen. Zuvor war er bereits während einer unerlaubten privaten Reise während des strikten Corona-Lockdowns unter Beschuss geraten, allerdings von Boris Johnson verteidigt worden.

Cummings galt als einer der engsten Vertrauten Johnsons. Er war ein wichtiger Vertreter und Stratege der "Vote Leave"-Kampagne für den Brexit. Der frühere Berater sei "bitter darüber, was passiert ist, seit er gegangen ist", heißt es in der Times unter Berufung auf die anonyme Quelle. Am Donnerstag leitete die Regierung eine offizielle Untersuchung wegen des Leaks ein.