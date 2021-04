Bootsunglück im Mittelmeer: Laut SOS Mediterranee mehr als 100 Tote

In den vergangenen Tagen hatte SOS Mediterranee nach eigenen Angaben mehrere Notrufe zu in Seenot geratenen Booten erhalten. Ein Schlauchboot mit 40 Personen an Bord konnte nicht lokalisiert werden. Ein weiteres Schlauchboot mit 100 Personen sei umgekippt. Ein drittes Boot mit 120 Personen an Bord wurde von der libyschen Küstenwache nach Libyen zurückgeführt. An Bord befanden sich die Leichen einer Mutter und ihres Kindes.